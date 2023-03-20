Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про ракетный удар по суду в Гааге, упомянув при этом Бахмут.

Об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

"Русская военная логика в одном предложении: "Мы могли бы взять Киев, Варшаву, Берлин и Гаагу всего за 3-4 дня... Но пошли через Бахмут". Бахмут – место героев", - написал он.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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