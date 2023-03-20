На сегодняшний день в Бахмуте продолжаются активные боевые действия, однако оборона города продолжается.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Самая горячая точка у нас Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но при всех прогнозах разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", - заявила Маляр.

Также она отметила, что "за время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери".

"Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", - рассказала замминистра обороны.

"В определенной части города они (бои - Ред.) происходят, определенное продвижение у врага было. Вместе с тем, у нас тоже есть на определенных участках успехи и на сегодня идет оборона Бахмута", - сообщила Маляр.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что россияне тактически провалили захват Бахмута.

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Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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