Британская BBC показала, как украинская армия воюет в Бахмуте с пулеметом "Максим" из XIX века
Телекомпания "Би-би-си" сняла репортаж в окопах ВСУ под Бахмутом Донецкой области.
В нем рассказывается, что дороги в районе линии фронта сейчас полностью размыты, но это не только мешает ВСУ, но и не дает наступать россиянам.
Также сообщается, что ВСУ воюют с помощью пулемета "Максим".
"Война XXI века ведется с помощью оружия XIX века", – говорит комментатор.
Ранее в Минобороны рассказали о текущей ситуации в Бахмуте.
Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.
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