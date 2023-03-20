Телекомпания "Би-би-си" сняла репортаж в окопах ВСУ под Бахмутом Донецкой области.

В нем рассказывается, что дороги в районе линии фронта сейчас полностью размыты, но это не только мешает ВСУ, но и не дает наступать россиянам.

Также сообщается, что ВСУ воюют с помощью пулемета "Максим".

"Война XXI века ведется с помощью оружия XIX века", – говорит комментатор.

Ранее в Минобороны рассказали о текущей ситуации в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.