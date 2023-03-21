США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее.

Об этом заявил во вторник в эфире CNN официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы работаем над этим, - сказал он. - Есть некоторые изменения, которые мы можем внести в процесс, чтобы ускорить его".

Ранее американские СМИ заявляли, что Абрамсы могут быть готовы к отправке в Украину только к концу года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если танки Abrams прибудут в Украину к августу, будет "слишком поздно".

Как сообщала Politico, в конце января единственный завод в США по сборке танков Abrams для Украины был занят заказами для Польши и Тайваня.

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Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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