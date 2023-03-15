Атаки российской армии идут по всему фронту.

Об этом главком ВСУ Валерий Залужный сообщил начальнику Объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркару.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам – ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных", – написал Залужный в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что на днях главком ВСУ Валерий Залужный второй раз за неделю поговорил с американским генералом Милли. Обсуждались вопросы ситуации на фронте, поставок техники и боеприпасов.

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