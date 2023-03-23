В течение следующих 10 лет Украине потребуется 411 миллиардов долларов на восстановление после войны, при этом только на расчистку завалов в городах и поселках потребуется 5 миллиардов долларов, подсчитал Всемирный банк.

Об этом пишет Bloomberg.

В отчете банка, опубликованном в среду, говорится, что оценки "следует рассматривать как минимальные, поскольку потребности будут продолжать расти, пока продолжается война".

Произведенная совместно правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и Организацией Объединенных Наций оценка в размере 411 миллиардов долларов стала больше по сравнению с 349 миллиардами долларов, оцененными в отчете, опубликованном банком в сентябре.

В отчете указано, что в Украине было повреждено почти 2 млн домов, каждое пятое учреждение здравоохранения, 650 машин скорой помощи. Подтверждена гибель не менее 9655 мирных жителей, в том числе 461 ребенка.

Восстановление Украины "займет несколько лет", заявила в среду вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

В отчете подсчитано, что прямой ущерб зданиям и инфраструктуре на данный момент составляет 135 миллиардов долларов, не считая более широких экономических последствий.

Но ущерб мог быть еще больше, если бы не оборона, установленная украинскими силами в прифронтовых районах Донецкой, Харьковской, Луганской и Херсонской областей, считают во Всемирном банке.

Согласно оценке, Киеву потребуется 14 миллиардов долларов на критически важную и приоритетную реконструкцию, а также инвестиций в восстановление только в 2023 году.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко общался с представителем Тайваня о восстановлении инфраструктуры Киева.

Также сообщалось, что если Украина усилит борьбу с коррупцией, то Германия поможет с восстановлением страны.