Восстановление экономики Украины после завершения войны будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

Об этом со ссылкой на подсчеты Всемирного банка сообщает Reuters.

Отмечается, что общая сумма необходимых средств резко выросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, обнародованной в сентябре прошлого года.

По данным экспресс-оценок Всемирного банка, Киев потребует 14 млрд долларов для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление уже в 2023 году, для чего понадобится 11 млрд долларов дополнительного финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на 2023 год.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ущерб стране от войны оценивается в 600-750 млрд долларов. А по словам министра финансов Сергея Марченко, Украине нужны дополнительные 10 млрд долларов для покрытия потребностей бюджета в 2023 году и начала восстановления экономики.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль признавал, что без финансовой помощи Евросоюза Украина не сможет выплачивать пенсии и зарплаты.