Министр развития Германии Свенья Шульце предложила Украине помощь в восстановлении, но призвала украинские власти лучше бороться с коррупцией.

Об этом Шульце заявила в интервью Reuters TV, пишет Fundscene.

Указано, что Германия уже помогает Украине в восстановлении. Например, по словам Шульце, ФРГ помогает в строительстве приютов или водоснабжения после российских нападений.

"Международной помощи не будет, если есть обеспокоенность, что деньги попадут в коррупционные каналы", – отметила министр, имея в виду уже готовящиеся запланированные программы развития на миллиард долларов.

По словам Шульце, украинские политики знают об этом, потому усиливают борьбу с коррупцией.

Министр добавила, что Германия также на протяжении многих лет помогает в создании муниципальных структур в Украине, которые обеспечивают большую прозрачность.

Напомним, в Украине создали специальный департамент, который будет заниматься предотвращением коррупции в сфере оборонных закупок. Он будет действовать при Минобороны Украины.

Ранее мы рассказывали, что в Ассоциации международных экспедиторов Украины заявили о коррупции на "зерновом коридоре" в Одесской области.

Также западные СМИ писали, что Украина сделала два шага вперед в деле борьбы с коррупцией, но затем отступила на шаг назад.