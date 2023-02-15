Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас объявил о решении досрочно покинуть свой пост. Он освободит его к 30 июня.

Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы ВБ.

"Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырех лет работы", - сказано в тексте.

Решение прокомментировал сам Мэлпас.

"Для меня было огромной честью работать в качестве президента ведущего мирового института развития вместе с таким количеством талантливых и выдающихся людей. В условиях, когда развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентными кризисами, я горжусь тем, что ВБ реагирует на них оперативно, с большим масштабом, новаторски и результативно. Последние четыре года были одними из самых значимых в моей карьере. Добившись значительных успехов, и после долгих размышлений я решил заняться решением новых задач", - отметил Мэлпас.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предложит своего кандидата на пост президента Всемирного банка.

Йеллен выразила надежду, что исполнительный комитет ВБ проведет "прозрачный, основанный на заслугах и быстрый процесс" выборов кандидатов на пост нового главы организации.

"Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания", - заявила министр.

В сентябре прошлого года на публичном мероприятии на вопрос о том, считает ли он, что причиной изменения климата является использование ископаемого топлива, он ответил: "Я даже не знаю. Я не ученый". В связи с этим некоторые видные экоактивисты обратились к Мэлпасу с призывом уйти со своей должности. Они также заявили, что ВБ под руководством Мэлпаса не уделяет достаточного внимания мерам по противодействию изменению климата.

Тогда он заявил, что не рассматривает возможность ухода в отставку, к тому же акционеры финучреждения не требовали от него пойти на такой шаг. Однако вскоре после шумихи СМИ написали, что США, которые являются главным акционером банка, рассматривают возможность отстранить от должности Мэлпаса в связи с его высказываниями, касающимися изменения климата.

На днях Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.

Ранее генсек ООН предупреждал о приближении климатической катастрофы на Земле.