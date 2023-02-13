В Подмосковье нашли тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова - бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. 27 января Владимир Путин своим указом снял его с должности.

Об этом сообщают российские СМИ.

Тело Макарова обнаружили подмосковной деревне Голиково.

"Инцидент произошел утром 13 февраля. В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство", - сказали журналистам правоохранители.

Макарова нашла его жена около семи утра. Семья генерал-майора вызвала врачей, но спасти его не удалось.

Как мы писали, летом в Москве скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин. Причины его смерти не сообщались.

На днях мы рассказывали, что на войне в Украине за год погибли более 20 российских генералов. Такие данные привела японская газета Nikkei Asia со ссылкой на японскую разведку. Украинская сторона отслеживала местоположение высокопоставленных российских военных по сигналам мобильных телефонов.