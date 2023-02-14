В Польше уволили из МИД всех выпускников Московского института международных отношений (МГИМО).

Об этом сообщил глава ведомства Збигнев Рау в интервью Gazeta Polska Codziennie.

"Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи. Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", - сказал он

В сентябре прошлого года глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау утверждал, что НАТО может вступить в войну в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины.

Напомним, Варшава обещала поставить Киеву БМП, танки Т-72 и обучить бригаду украинских военных.

Также в Польше заявляли, что не планируют открывать границы для российских уклонистов от мобилизации.

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