Российская газета "Коммерсант" сегодня, 21 марта, привела слова китайского журналиста, который сопровождал в Москве главу КНР Си Цзиньпина.

Китайский журналист, по версии "Коммерсанта", сказал, что Пекин озабочен контактами украинских лиц с представителями Тайваня. И привёл такой пример:

"Мэр Киева господин Кличко уже контактировал с министром иностранных дел Тайваня У Чжаосе, а мэр Харькова - с муниципальными тайваньскими властями".

Источники "Страны" в мэрии Киева прокомментировали эту информацию.

По их словам, Виталий Кличко действительно коммуницировал с представителем Тайваня У Чжаосе, но исключительно по теме восстановления инфраструктуры столицы.

"Это была инициатива Тайваня, оказать помощь украинским городам. С нами коммуницировали исключительно по теме помощи, в рамках которой Тайвань выделяет Киеву и Харькову гранты на восстановление инфраструктуры. Отказываться от грантовых денег глупо, тем более, что Китай их не предлагает. Украинские города готовы к сотрудничеству с цивилизованным миром в рамках помощи нашей стране", - сказал источник.

Напомним, издание Politico писало, что Зеленский хочет сохранить КНР в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника.

Также напомним, что Си Цзиньпин второй день находится с визитом в России. Сегодня он заявил, что пригласил Путина в этом году посетить Китай.