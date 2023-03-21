Кличко общался с представителем Тайваня о восстановлении инфраструктуры Киева - источник
Российская газета "Коммерсант" сегодня, 21 марта, привела слова китайского журналиста, который сопровождал в Москве главу КНР Си Цзиньпина.
Китайский журналист, по версии "Коммерсанта", сказал, что Пекин озабочен контактами украинских лиц с представителями Тайваня. И привёл такой пример:
"Мэр Киева господин Кличко уже контактировал с министром иностранных дел Тайваня У Чжаосе, а мэр Харькова - с муниципальными тайваньскими властями".
Источники "Страны" в мэрии Киева прокомментировали эту информацию.
По их словам, Виталий Кличко действительно коммуницировал с представителем Тайваня У Чжаосе, но исключительно по теме восстановления инфраструктуры столицы.
"Это была инициатива Тайваня, оказать помощь украинским городам. С нами коммуницировали исключительно по теме помощи, в рамках которой Тайвань выделяет Киеву и Харькову гранты на восстановление инфраструктуры. Отказываться от грантовых денег глупо, тем более, что Китай их не предлагает. Украинские города готовы к сотрудничеству с цивилизованным миром в рамках помощи нашей стране", - сказал источник.
Напомним, издание Politico писало, что Зеленский хочет сохранить КНР в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника.
Также напомним, что Си Цзиньпин второй день находится с визитом в России. Сегодня он заявил, что пригласил Путина в этом году посетить Китай.