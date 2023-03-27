Офис президент опубликовал традиционное вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Основное из его заявлений:

Сообщил о заседании Ставки ВГК в Днепре, на котором присутствовали командующие направлений с Донбасса - генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский. Обсуждали также ситуацию в прифронтовых районах. Рассказал о поездке в Запорожье, где побывал возле разрушенного ракетой дома. Также, по словам президента, он побывал в Марганце и Никополе Днепропетровской области. Сообщил о встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Напомним, что также в Запорожской области Зеленский побывал на позициях украинской армии. Там он вручил военнослужащим государственные награды - ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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