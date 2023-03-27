Зеленский побывал на месте удара по жилым домам в Запорожье. Видео
Владимир Зеленский сегодня побывал на месте удара 22 марта по жилым домам в Запорожье.
Видео, снятое у руин зданий, он опубликовал в своих соцсетях.
"Последствия вражеских обстрелов 22 марта в Запорожской области. В двух наиболее поврежденных домах десятки квартир непригодны для проживания. Пострадавшим жителям была предоставлена необходимая медицинская помощь, а также временное жилье нуждающимся. На месте трагедии работают пункты помощи и мобильный ЦПАП, где люди могут получить все необходимые консультации и оформить материальную помощь", - сказано в подписи к видео.
Ранее мы сообщали об ударе по жилым домам в Запорожье.
Это стало поводом для Зеленского в очередной раз призвать партнеров активнее помогать Украине и дать оружие.
"Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить русский террор и защитить жизнь", - сказал Зеленский.
Количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому сектору в Запорожье составило не менее 33 человек.