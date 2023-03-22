Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний удар по жилому дому в Запорожье.

"Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить русский террор и защитить жизнь", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, россияне сегодня нанесли массированный удар по Запорожью, под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица. В соцсетях публикуют видео последствий ударов по Запорожью. На кадрах - пожар в двух многоэтажках, клубы дыма в частном секторе, разрушенные квартиры. В Запорожской ОВА сообщают, что атака продолжается и призывают не игнорировать сигналы опасности.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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