Число погибших в результате удара по общежитию в Киевской области увеличилось с трех человек до четырех.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Только что с пятого этажа разрушенного "Шахедами" общежития в Ржищеве сняли еще одного погибшего во время ночной атаки дронов. Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие", - сообщил он.

По состоянию на 07:00 в ГосЧС сообщали о троих погибших, 2 травмированных и одном спасенном. Писали, что под завалами могут находиться люди, спасательная операция продолжается.

Напомним, этой ночью ПВО сбила 8 иранских дронов в районе Киева.

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