В городе Вишневое Киевской области женщина выбросила младенца с пятого этажа.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов в своем телеграм-канале.

По его словам, трагедия произошла 21 марта.

"2-месячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм ребенок погиб. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыт ЕРДР", - написал Небытов.

Ранее мы писали, как на Закарпатье в территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил вызов из одного из сел Иршавщины от женщины, которая заявила, что "нашла на помойке новорожденного ребенка". По словам женщины, младенца она нашла в картонной коробке, когда выносила мусор. Прибывшие на вызов медики обнаружили, что младенец был уже переодет, и вел себя абсолютно спокойно.

Кроме того, мы сообщали, что в поселке Толстое Тернопольской области мать оставила своего новорожденного ребенка в сумке на территории заброшенного молокозавода. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением, его жизни ничего не угрожает.