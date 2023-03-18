В Сочи задержали популярного российского блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение, и его жену Оксану. В начале марта у них умер от истощения ребенок. Родителей подозревают в том, что они длительное время лишали сына пищи.

Об этом сообщают российские СМИ.

43-летний Лютый - популярный блогер из Санкт-Петербурга, который пропагандирует питание на основе употребления сырых продуктов. Недавно они со своей 33-летней женой переехали в Сочи, где и произошла трагедия.

8 марта ребенку стало плохо, в больнице врачи констатировали смерть. Причиной смерти медики назвали истощение и пневмонию.

14 марта Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следствие утверждает, что "в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья" 8 марта родители решили отвезти его в больницу, но он умер до того, как его туда доставили.

Через два дня ведомство отчиталось о задержании 33-летней матери младенца и предъявлении ей обвинения. В новом пресс-релизе говорилось, что 11 февраля 2023 года женщина родила ребенка дома, "за квалифицированной помощью в больницу не обращалась". Она также не поставила сына на учет в медучреждения и не давала врачам провести осмотр младенца.

Знакомые Лютого рассказали журналистам, что блогер "игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на праноедение" - диету, при которой люди длительное время обходятся без пищи и воды. СМИ утверждают, что он с женой "буквально заморили сына голодом".

Суд назначил Лютому административный арест на 10 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции: когда его везли на следственные действия, он попытался выпрыгнуть из полицейской машины и сбежать.

Максим Лютый родился в Санкт-Петербурге, в 1990-е увлекался клубной культурой, а в 1998 году даже привлекался по наркотической статье.

По его словам, к 30 годам из-за курения, алкоголя и наркотиков у него накопилось много болезней, включая хронический гайморит, мигрень, простатит и гастрит. Он утверждал, что путь к "духовному просветлению" начал 10 лет назад после поездки в Индию, и уже больше восьми лет находится на сыроедении.

В 2021 году мы писали, что в Абхазии после сорокадневного "оздоровительного" голодания скончался российский блогер Виталий Выграновский. 40-летний мужчина был сторонником здорового образа жизни, веганства, путешествий и практик "гармонии с телом".

Также "Страна" рассказывала о смерти от голода молодой писательницы родом из Украины Аделины Шелдон.