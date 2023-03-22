В Киеве 22 марта ночная воздушная тревога длилась более 4 часов. За это время в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около 8 вражеских БПЛА типа Shahed.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в телеграм-канале.

Все восемь иранских дронов были успешно уничтожены силами украинского ПВО.

"Верьте в ВСУ. Но не забывайте о правилах безопасности. Упорно подчеркиваю для всех киевлян - четко и неукоснительно соблюдайте требования к порядку действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. При получении сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия даже в комендантский час", - напомнил Сергей Попко.

Напомним, российские войска 8 раз за сутки обстреляли Херсон, есть раненые.

Также войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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