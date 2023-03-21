В Харьковской области не исключают объявления обязательной принудительной эвакуации из населенных пунктов, страдающих от обстрелов. При этом из поселка Двуречная уже вывезли всех детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на брифинге.

"Если мы будем понимать, что опасность очень серьезная, то мы будем вместе с правительством принимать решения о принудительной эвакуации", - отметил Синегубов.

Он также напомнил, что эвакуация бесплатна - как и жилье, в частности, в Харькове.

Вчера военно-гражданская администрация Авдеевки призвала мирных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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