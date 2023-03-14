В Верховную Раду Украины внесен законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей во время военного положения.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

"По статистике за год действия военного положения в Украине количество случаев временного задержания транспортных средств возросло. Часто такие задержания проходят даже без законных оснований", - говорится в пояснительной записке.

Также автор законопроекта Владимир Крейденко (партия "Слуга народа") отмечает, что нередко во время ракетных обстрелов люди бросают свои автомобили, чтобы как можно скорее перейти в укрытие. И в спешке не всегда удается припарковаться по правилам.

Сейчас документ находится на рассмотрении правоохранительного комитета Рады.

Напомним, ранее зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить штраф за езду в нетрезвом состоянии до 51 тысячи, то есть, в три раза (сейчас штраф за езду в нетрезвом состоянии - 17 тысяч). А в некоторых случаях отбирать машины в пользу ВСУ у водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали проект закона, запрещающий использование летней резины на авто в зимний период.