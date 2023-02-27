В Раде зарегистрировали проект закона, запрещающий использование летней резины на авто в зимний период.

В частности, предлагается:

Определить, что с 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, имеющих максимальное техническое допустимую массу не более 3,5 тонны, не оборудованных всесезонными и/или зимними покрышками на всех колесах транспортного средства. С 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу более 3,5 тонн, которые не оборудованы зимними шинами на всех колесах транспортного средства. Предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством, не оборудованным сезонными шинами.

Как писала "Страна", Рада поддержала законопроект об увольнении сотрудников стратегических предприятий за содействие РФ.

Также Верховная Рада приняла законопроект о компенсациях за разрушенное жилье.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.