В четверг, 23 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного вторжения РФ в Украину жилья, и порядок компенсации за него.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект поддержали 275 депутатов.

Основные новации:

Компенсации будут предоставляться исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года.

Действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился), не распространяеться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

У владельцев частных домов будет выбор – получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи.

Если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное - во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации.

Согласно законопроекту, источниками финансирования компенсаций будут выступать государственный и местные бюджеты; средства международных финорганизаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или невозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.

Ранее мы писали, что в поврежденном или разрушенном жилье проживают более 2,4 млн украинцев.

Также мы сообщали, что с августа прошлого года в Украине начал работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества.