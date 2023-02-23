23 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект, освобождающий 11-е классы от государственной итоговой аттестации (ГИА) и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Народные депутаты поддержали правительственный проект закона Украины, определяющий формат вступления в 2023 году. "За" проголосовали 285 депутатов. Итак, учащиеся 11-х классов освобождаются от сдачи ГИА. Вступительные экзамены для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ", - пишет Шкарлет.

Министр сообщил, что НМТ будет содержать задания по трем предметам, в частности, два обязательных предмета: украинский язык и математика, а также один на выбор: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

По его словам, в целях безопасности, тестирование будет проходить в течение одного дня.

Напомним, ранее Минобразования Украины отменило в этом году Государственную итоговую аттестацию для учеников 4 и 9 классов.

Также мы писали, что Минобразования представило проект порядка приема абитуриентов в ВУЗы в текущем году. Вступительная компания будет основываться на усовершенствованном национальном мультипредметном тесте (НМТ).