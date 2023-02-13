В этом году учащиеся 4 и 9 классов не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию.

Об этом говорится в приказе Минобразования.

Сообщается, что приказ подготовлен с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения.

Приказ об освобождении от прохождения ГИА учащихся 4-х и 9-х классов Минобразование передало для государственной регистрации в Минюст в январе.

Напомним, в феврале Рада поддержала данный законопроект.

За принятие законопроекта за основу проголосовали 304 депутата.

Согласно законопроекту, прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования, который осуществлялся в особом порядке, продолжается на 2023 год. Это касается обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

Выпускники будут поступать по результатам Национального мультипредметного теста. Министр образования и науки Сергей Шкарлет объяснил, что усовершенствованный национальный мультипредметный тест будет состоять из двух обязательных предметов: украинский язык и математика, а также одного предмета на выбор, (среди которых история Украины, иностранный язык (английский, французский, немецкий или испанский язык), физика, химия или биология).

Продолжительность тестирования будет 180 минут, в одном тесте будут вопросы сразу по трем дисциплинам.