Министерство образования, ранее освободившее выпускников средних школ от ГИА, предложило отменить в этом году ВНО и госаттестацию.

Об этом заявил в Facebook министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией России, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить проведение государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году исключительно", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, что в Украине хотят возобновить учебный процесс во время войны. "Страна" подробно писала о том, как это будет происходить.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.