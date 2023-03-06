В Верховной Раде предлагают отбирать машины в пользу ВСУ у водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Также проектом закона предлагается увеличить штраф за езду в нетрезвом состоянии до 51 тысячи, то есть, в три раза (сейчас штраф за езду в нетрезвом состоянии - 17 тысяч).

В пояснительной записке говорится, что за 2022 год в авариях погиб 2791 гражданин, в том числе 125 детей. Еще 23 145 человек были травмированы, из них - 2978 дети.

Ранее мы сообщали, что в Раде зарегистрировали проект закона, запрещающий использование летней резины на авто в зимний период. Предлагается определить, что с 1 ноября по 31 марта не допускается участие в дорожном движении транспортных средств не оборудованных всесезонными и/или зимними покрышками на всех колесах транспортного средства.

Также мы писали, что в Раде предлагают переименовать Международный женский день 8 марта в Международный день защиты прав женщин, однако оставить день выходным, как за это проголосовало большинство украинцев в "Дие". 61,96% украинцев, проголосовавших в "Дие", выступили за сохранение 8 марта выходным днем.