В Верховной Раде зарегистрировали проект заявления парламента, которым предлагается официально называть политический режим России "рашизмом".

Заявление называется "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических".

Среди авторов проекта - депутаты от правящей партии "Слуга народа". А значит, у него большие шансы быть принятым.

В заявлении перечисляются "признаки рашизма", среди которых "культ силы и милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов".

После принятия заявление планируют передать в ООН и другие международные организации.

Ранее Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос.

Новость о петиции прокомментировала спикер МИД России Мария Захарова.

"Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", - заявила она.