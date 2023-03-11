Власти РФ отреагировали на поручение президента Владимира Зеленского премьеру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала это еще одним доказательством "нашей правоты" и делает вывод: "Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".

Высказался и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt (Свинно-бандеровская империя. Точно - нем.)!"

Напомним, в этом году петиция о переименовании РФ в Московию набрала более 25 тысяч подписей. Автор петиции указывает, что название "Московия" употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках.

"На многих исторических картах XVI-XIX вв., которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название", – говорится в петиции.

Еще в 2021 году Ровенский облсовет требовал называть РФ Московией, поскольку "россияне в ХХ веке носили одежду обезьяно-людей".

В декабре 2021 года депутаты Львовского облсовета со второй попытки проголосовали за переименование РФ в Московию и просили Зеленского о таком же переименовании.