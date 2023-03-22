Российские войска за минувшие сутки совершили 47 обстрелов Херсонской области, выпустив 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсон враг обстрелял 8 раз. 51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Есть пострадавшие: два человека получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области эвакуированы 73 человека.

Напомним, что 19 марта российские войска за сутки 53 раза обстреляли Херсон и область, два человека получили ранения.

Ранее появилось видео последствий удара РФ по херсонскому медучреждению, рядом с которым сбросили снаряд с БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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