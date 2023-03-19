Российские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения. В результате атак двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Вчера оккупанты выпустили 269 снарядов по Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Херсон попал под обстрел пять раз. Семнадцать российских снарядов попали в жилые кварталы. Повреждены частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, два человека получили ранения", - добавил глава области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

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