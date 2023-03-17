В этом году в Херсонской области не будут сажать арбузы. Причина – заминированные поля. Вместо этого выращивать арбузы будут в Одесской и Кировоградской областях.

Об этом сообщил член комитета Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук в комментарии изданию Новости LIVE.

"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", - заявил он.

Свеклу, морковь и картофель в этом году в основном будут сажать в Западной и Центральной Украине. В основном аграрные хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи, чтобы избежать дефицита и импорта, заявил Соломчук.

Как писала "Страна", в прошлом году на российских рынках продавали херсонские арбузы, маркированные буквой Z.

В прошлом году министр аграрной политики рассказывал, как на фоне войны в Украине проходит посевная и чем заменят херсонские арбузы и томаты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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