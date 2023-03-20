За минувшие сутки войска РФ трижды обстреляли Херсон.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Всего за прошедшие сутки противник совершил – 86 обстрелов по Херсонской области, выпустив 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон враг обстрелял 3 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Шесть человек получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 89 человек.

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Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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