Ночью, 22 марта, российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине с помощью иранских дронов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены украинскими военными.

Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины.

Напомним, что этой ночью в Хмельницком ночью также слышали взрывы. Прилетов на территории области не зафиксировано. Работали силы ПВО. Воздушная атака длилась более трех часов.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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