Целью вчерашнего удара беспилотниками по Джанкою была остановка логистического обеспечения армии РФ на территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом заявил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов во время брифинга.

"Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, который, например, идет в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз или полная остановка, или препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", – сказал Баранов.

Главное управление разведки вчера сообщило, что в Джанкое были уничтожены ракеты "Калибр", которые перевозили по железной дороге, но представитель Генштаба об этом ничего не сказал.

Российские "власти" Крыма это отрицают. Они утверждают, что дроны были сбиты ПВО, а их обломки повредили дом, магазин и электросеть, а также ранили местного жителя.

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