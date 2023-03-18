Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 18 марта. По данным ведомства, за минувшие сутки отражено более сотни атак противника.

Попытки войск РФ атаковать были отражены, в частности, в Бахмуте, а также соседних Клещеевке и Ивановском, в районах Авдеевки, Каменки, Невельского, Северного, Первомайского и Марьинки.

Как сказано в посте, в "ЛНР" объявили масштабные военные учения с привлечением местного мужского населения. Генштаб считает, что это мероприятия по скрытой мобилизации.

Также сообщается о строительстве новых укреплений в Крыму - между сёлами Ишунь и Военка под Красноперекопском, при въезде на полуостров.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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