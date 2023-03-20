Крымские паблики сообщают о взрывах в Джанкое. Также сообщается, что перед взрывами был замечен дрон.

Также опубликовано видео с выстрелами в Джанкое. Местные паблики пишут, что сбивают беспилотники.

Российские телеграмм-каналы по поводу взрывов в Джанкое заявляют, что отработало ПВО, обломки дрона упали в частном секторе около школы №7 сейчас наблюдаются перебои со светом. В этом районе сейчас наблюдаются перелом со светом.

Напомним, что сегодня в оккупированном Скадовске взорвали автомобиль с "командиром взвода ППС", его женой и дочкой. Позже была установлена личность погибшего.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.