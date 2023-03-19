В подконтрольном России Скадовске (Херсонская область) подорвали машину с "командиром взвода ППС".

Об этом сообщил в воскресенье, 19 марта, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook, опубликовав видео с места инцидента.

По его словам, взрывчатку заложили под крыло автомобиля.

Эту информацию подтверждают и российские источники.

"Во время движения машины по дороге произошел взрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения", - указывается в сообщении Следственного комитета РФ.

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