В Каховке погиб назначенный РФ "глава" поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепы. Он взорвался в автомобиле.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео с места взрыва машины в Каховке.

Российские СМИ утверждают, что автомобиль со Штепой взорвали украинские диверсанты.

Гибель Штепы подтвердил глава Херсонской области Сергей Хлань.

Ранее "Страна" рассказывала, что летом в оккупированном Старобельске Луганской области взорвали машину начальника местного "МРЭО" Аскяра Лайшева. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии, с ожогами 90% поверхности тела.

А вчера поздно вечером в Донецке был обстрелян ресторан азербайджанской и европейской кухни "Шеш-Беш" на улице Араратской, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Рогозин получил ранение спины.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, почему в Украине критикуют закон об ужесточении ответственности военных.