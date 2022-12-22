В Каховке подорвали "главу" поселка Любимовка Андрея Штепу, он погиб. Видео
В Каховке погиб назначенный РФ "глава" поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепы. Он взорвался в автомобиле.
Местные телеграм-каналы опубликовали видео с места взрыва машины в Каховке.
Российские СМИ утверждают, что автомобиль со Штепой взорвали украинские диверсанты.
Гибель Штепы подтвердил глава Херсонской области Сергей Хлань.
Ранее "Страна" рассказывала, что летом в оккупированном Старобельске Луганской области взорвали машину начальника местного "МРЭО" Аскяра Лайшева. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии, с ожогами 90% поверхности тела.
А вчера поздно вечером в Донецке был обстрелян ресторан азербайджанской и европейской кухни "Шеш-Беш" на улице Араратской, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Рогозин получил ранение спины.
Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, почему в Украине критикуют закон об ужесточении ответственности военных.