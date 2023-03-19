Установлена личность "командира взвода ППС" из захваченного Скадовска, машина которого была подорвана на днях.

Об этом пишет "Центр журналистских расследований".

Сообщается, что его имя - Сергей Москаленко. Ему 44 года. До войны владел частной охранной фирмой "Ягуар", в марте прошлого года пошел на сотрудничество с россиянами, возглавил "изолятор временного содержания", а позже был назначен в "ППС" Новой Каховки.

Местные Telegram-каналы утверждают, что он составлял для россиян списки, в которые входили украинские активисты, полицейские, ветераны АТО.

Как пишет "Центр", в результате взрыва тело Москаленко разорвало на две части. Кто подложил взрывчатку, не сообщается.

Напомним, что, по данным Следкома РФ, в машине с "полицейским" находились его жена и дочь. Они получили ранения.

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