Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщает об очередной атаке по нефтяной инфраструктуре региона. По его словам, беспилотник атаковал территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть", обошлось без пострадавших.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы.

Между тем российский телеграм-канал Baza сообщил, что накануне беспилотники в четвертый раз за несколько дней атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба".

Напомним, в феврале в РФ заявляли об атаке беспилотников по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области.

Также мы писали о громкой истории, когда губернатор Брянской области сообщил о "проникновении украинской ДРГ" в два поселка.

После этих заявлений у Зеленского сказали: "бойтесь своих партизан".

Кроме того, сообщалось, что в районе аэропорта Брянска слышали взрывы и работу ПВО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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