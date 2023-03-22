В среду, 22 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. РФ ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется.

2. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

3. За минувшие сутки РФ нанесла 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершила 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

4. Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Этой ночью противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.



5. Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Было сбито 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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