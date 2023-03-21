Утром во вторник, 21 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что за сутки украинские защитники отбили более 120 атак россиян.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Сообщается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении отбиты атаки в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях бои шли у населенных пунктов Бердычи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка.

В течение суток противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них – по городу Славянск. Потерь среди жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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