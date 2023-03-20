Во время крайней воздушной тревоги днем 20 марта в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен враждебный объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает КГВА.

Попко в очередной раз поблагодарил силы противовоздушной обороны и обратился ко всем жителям Киева с просьбой четко и неукоснительно соблюдать требования по порядку действий в случае сигнала об угрозе воздушных ударов.

"При получении сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - напомнил Сергей Попко.

Напомним, сегодня глава военной администрации Киева подписал указ о сокращении комендантского часа в столице.

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