В Киеве возник сильнейший пожар в многоэтажке. Видео
Сильный пожар, в воскресенье, 19 марта, возник в многоэтажном жилом доме Киева. Огонь видно на верхнем этаже.
Видео с горящим высотным домом появилось в столичных пабликах.
На кадрах видны огромные темные клубы дыма. Причина пока неясна.
Напомним, ранее под Борисполем на заправке загорелась цистерна с 10 000 литрами бензина. Пожар удалось погасить, избежав возгорания резервуаров станции.
Также сообщалось, на киевских Теремках возник пожар на балконе многоэтажки после взрыва генератора.
Кроме того, мы писали, что недавно в столице был масштабный пожар на Подоле. Впервые для его тушения использовали специального робота, что существенно облегчило спасателям работу.
Мы также сообщали, что в Соломенском районе Киева горело складское помещение.
А в начале февраля в Дарницком районе столицы на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли люди. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.
Позже в прокуратуре Киева сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.