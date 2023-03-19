Сильный пожар, в воскресенье, 19 марта, возник в многоэтажном жилом доме Киева. Огонь видно на верхнем этаже.

Видео с горящим высотным домом появилось в столичных пабликах.

На кадрах видны огромные темные клубы дыма. Причина пока неясна.

Напомним, ранее под Борисполем на заправке загорелась цистерна с 10 000 литрами бензина. Пожар удалось погасить, избежав возгорания резервуаров станции.

Также сообщалось, на киевских Теремках возник пожар на балконе многоэтажки после взрыва генератора.

Кроме того, мы писали, что недавно в столице был масштабный пожар на Подоле. Впервые для его тушения использовали специального робота, что существенно облегчило спасателям работу.

Мы также сообщали, что в Соломенском районе Киева горело складское помещение.

А в начале февраля в Дарницком районе столицы на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли люди. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.

Позже в прокуратуре Киева сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.