В Полтаве вечером в субботу, 18 марта, произошел пожар в одной из комнат общежития. Приехав на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего на втором этаже здания, где и началось возгорание.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в телеграм-канале.

Пожар вспыхнул 18 марта в 22:29. Прибывшие на вызов спасатели сразу приступили к тушению, рассказали в ГСЧС.

"Комната, где возник пожар, была очень захламлена мусором. В комнате спасатели обнаружили тело погибшего жителя. В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. К тушению привлекались 21 человек личного состава ГосЧС и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что под Борисполем на заправке загорелась цистерна с 10 000 литрами бензина.

Также сообщалось, в киевских Теремках возник пожар на балконе многоэтажки после взрыва генератора.

Кроме того, мы писали, что недавно в столице был масштабный пожар на Подоле. Впервые для его тушения использовали специального робота, что существенно облегчило спасателям работу.