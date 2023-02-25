В Киеве на Подоле ликвидировали пожар на складе лакокрасочных материалов. Впервые в столице для борьбы с огнем использовали специального робота, что существенно облегчило пожарным работу.

Об этом сообщил в субботу, 25 февраля, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По данным мэра, в результате пожара пострадавших нет.

Напомним, Виталий Кличко днем сообщал, что площадь пожара составила около 2 тысяч кв.м. Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.

К тушению привлекались 18 единиц техники и почти 90 спасателей.

Ранее мы писали, что недавно в Соломенском районе Киева тоже горело складское помещение.

А в начале февраля в Дарницком районе Киеве на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.

Позже в прокуратуре Киева сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской по делу о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.