В Киеве потушили пожар на складе. Впервые в столице для борьбы с огнем применили специального робота. Видео
В Киеве на Подоле ликвидировали пожар на складе лакокрасочных материалов. Впервые в столице для борьбы с огнем использовали специального робота, что существенно облегчило пожарным работу.
Об этом сообщил в субботу, 25 февраля, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По данным мэра, в результате пожара пострадавших нет.
Напомним, Виталий Кличко днем сообщал, что площадь пожара составила около 2 тысяч кв.м. Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.
К тушению привлекались 18 единиц техники и почти 90 спасателей.
Ранее мы писали, что недавно в Соломенском районе Киева тоже горело складское помещение.
А в начале февраля в Дарницком районе Киеве на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.
Позже в прокуратуре Киева сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской по делу о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.