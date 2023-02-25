В Киеве начался сильный пожар в районе Почайной. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что горит предприятие в Подольском районе.

Очевидцы публикуют видео.

По данным СМИ, на Подоле горит складское помещение с легковоспламеняющимися веществами. Пожар очень масштабный.

Полиция перекрыла улицу Новоконстантиновскую, а все службы уже работают на месте.

Позже журналисты, работающие на месте, заявили, что начались взрывы. Они предполагают, что это взрываются банки с краской.

Кличко сообщает, что площадь пожара - около 2 тыс. кв.м. Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.

К тушению задействованы 18 единиц техники и почти 90 спасателей.

В ГСЧС сообщили, что данные о возгорании по адресу улица Кирилловская, 86 поступило в Главное управление спасательной службы в 14:37.

"Возгорание произошло в одноэтажном складском здании с легковоспламеняющимися веществами, предварительно лакокрасочными материалами", - отметили спасатели.

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