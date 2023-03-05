В Полтаве и области не работают все линии экстренной помощи 101 и 112. Власти региона не указывают время, когда их работа восстановится.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале.

Чтобы вызвать "скорую" или пожарников, нужно звонить на мобильные телефоны, номера которых публикует областная военная администрация (на скриншоте).

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.