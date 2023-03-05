В Полтаве и области перестали работать все линии экстренной помощи. В ОВА публикуют инструкцию, что делать
В Полтаве и области не работают все линии экстренной помощи 101 и 112. Власти региона не указывают время, когда их работа восстановится.
Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале.
Чтобы вызвать "скорую" или пожарников, нужно звонить на мобильные телефоны, номера которых публикует областная военная администрация (на скриншоте).
Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.