Утром в четверг, 16 марта, на автозаправке под Борисполем Киевской области произошел масштабный пожар.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он заявил, что в 5 утра водитель грузовика остановился у АЗС, включил отопление и заметил возгорание под кабиной. В цистерне в это время находились 10 000 литров топлива.

Пожар удалось погасить, избежав возгорания резервуаров станции.

Также видео пожара публикуют и в пабликах.

Ранее сообщалось, что в киевских Теремках возник пожар на балконе многоэтажки после взрыва генератора.

Также писали, что в Киеве был масштабный пожар на Подоле. Впервые для его тушения использовали специального робота, что существенно облегчило спасателям работу.

Кроме того, сообщалось, что в Соломенском районе Киева горело складское помещение.

А в начале февраля в Дарницком районе столицы на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли люди. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.

Позже в прокуратуре Киева сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.